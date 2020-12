Nessun avviso alla bacheca o messaggio di preavviso, ma solo tanta rabbia. Questo pomeriggio all’istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si sono vissuti momenti di tensione a pochi metri dagli sportelli Cup.

Nonostante l’orario continuato previsto dalle 7.30 alle 17.30, per circa un’ora a partire dalle 13.30 nessuno paziente ha potuto svolgere la prenotazione per i servizi assistenziali e sanitari: “Qui è davvero difficile accettare questi vuoti, la gente aspetta e restiamo più a lungo in spazi chiusi nel pieno della seconda ondata Covid”, scrive a Borderline24 uno dei cittadini presenti che hanno riscontrato la falla nel sistema del Cup. Il disservizio sarebbe legato alla copertura limitata degli operatori.

