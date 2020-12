Sono decine le segnalazioni che riceviamo sui ritardi nell’esecuzione del primo o del secondo tampone per le famiglie baresi. Ritardi che variano tra i 10 e i 20 giorni di media ma c’è anche chi è bloccato in casa da oltre un mese. Perché ad esempio le aziende attendono l’esito dei tamponi nonostante il via libera concesso dal governo dopo 21 giorni dal riscontro della positività. La Asl di Bari è in tilt. Il tracciamento è saltato, ormai si fa affidamento al senso di responsabilità del singolo. E le file per i tamponi, nonostante le 14 postazioni distribuite in tutto il territorio gestito dalla Asl di Bari, sono davvero lunghe, con una attesa media di 40 minuti.

“La Asl di Acquaviva delle fonti non risponde mai alle chiamate – ci scrive un lettore – Siamo in due abbiamo fatto il tampone il 20 con esito positivo e dovevano chiamarci per rifare a 10 giorni il tampone. Nessuno ci ha ancora chiamati”.