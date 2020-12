“La pandemia è come una guerra, c’è un elemento militare, c’è scontro sul campo di battaglia ed è evidente che l’arma migliore contro il virus è stare chiusi in casa”. Ci saranno anche “moltissimi morti: credo che alla fine avremo più morti per il coronavirus che durante tutta la II Guerra Mondiale, almeno dei civili. Questa cosa va detta chiaramente, perchè c’è ancora qualcuno che sottovaluta la gravità di quello che sta accadendo”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano in diretta su Rainews.

“Bisognerebbe tornare alla mentalita’ utilizzata a marzo-aprile” quando “ci eravamo probabilmente illusi che dopo quel sacrificio sarebbe finito tutto”

