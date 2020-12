Gli uffici comunali di Polignano a Mare, in provincia di Bari, sono stati chiusi dopo la positività al Covid di un dipendente rilevata attraverso i tamponi rapidi. “Gli uffici – fanno sapere dal Comune – resteranno chiusi in attesa del risultato del tampone molecolare e per la sanificazione degli ambienti, per poter garantire il rientro in sicurezza di tutti i dipendenti. Saranno prontamente comunicati alla cittadinanza tutti i cambiamenti”. ANSA

