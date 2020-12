È stata approvata dal Politecnico di Bari, la richiesta per la concessione di borse di studio per merito che, quest’anno, riceveranno un finanziamento totale di 300mila euro. L’istanza era stata avanzata, negli scorsi giorni, dai rappresentanti della lista studentesca Azione Universitaria Politecnico che oggi comunicano il risultato raggiunto. Gli stessi referenti della lista studentesca annunciano che, per la salvaguardia e la tutela del diritto allo studio in un momento di particolare emergenza come quello attuale, il Senato Accademico ha approvato, nella seduta odierna, un bando per l’erogazione di voucher del valore di 500 euro destinati all’acquisto di dispositivi elettronici e supporti per la didattica a distanza, da distribuire agli studenti non solo beneficiari A.Di.S.U. sulla base del reddito.

Risultati raggiunti grazie alla determinazione e al lavoro di squadra, come spiegato da Cosimo Carpentiere, rappresentante degli studenti nel Senato Accademico del Politecnico di Bari, che precisa: “Continueremo a chiedere sempre più, cercando di ampliare la copertura del finanziamento, con altri fondi ministeriali disponibili, per Isee fino a 60mila euro”. Orgoglio è stato espresso anche da Pasquale Rampino, candidato al Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari alle prossime elezioni studentesche: “Siamo stati l’unica associazione studentesca ad aver stilato e proposto tali iniziative, portando in discussione e in approvazione i due bandi suddetti dal valore complessivo di 420mila euro da distribuire tra reddito e merito, in maniera tale da ausiliare il più possibile i nuclei familiari degli studenti con difficoltà economiche causate dalla pandemia in un contesto sociale critico come quello che stiamo affrontando”.

Gli studenti interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3, a partire dall’8 gennaio del 2021 e fino alle ore 12 del 30 gennaio 2021.

