Il servizio di 118 di Bari è in affanno, 15 dipendenti su 30 della centrale operativa sono in isolamento dopo essere risultati positivi al coronavirus, come conferma il direttore del 118 delle province di Bari e Bat, Gaetano Dipietro.

“In un momento storico in cui le chiamate hanno avuto un’impennata – ammette – questo evento non ci aiuta. Stiamo facendo il possibile per rispondere a questa criticità”. In alcune giornate si raggiungono anche picchi di quasi 3mila chiamate di soccorso in appena 24 ore e la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime settimane con l’arrivo dell’influenza stagionale. La Regione Puglia ha dato mandato alle Asl di potenziare il 118 anche attraverso l’acquisto di nuove ambulanze.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.