“L’Rt in Puglia è in lenta discesa”, ma ci sono “due situazioni difficili per le quali avevamo chiesto la zona rossa, parlo delle province di Foggia e della Bat, ma il governo ha rifiutato questa proposta. Adeso ne discuteremo ulteriormente”: lo ha annunciato il governatore pugliese, Michele Emiliano, intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7 e facendo il punto dell’andamento epidemiologico in Puglia.

“La Puglia – ha spiegato – ha aperto le scuole molto tardi, io l’ho fatto apposta perché sapevo che sarebbe stato uno dei contesti di innesco della seconda ondata di contagi insieme alle elezioni”. Per questo motivo, “in Puglia viaggiamo con i picchi di contagi con una quindicina di giorni di ritardo” rispetto ad altre regioni italiane.

