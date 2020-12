Un focolaio di coronavirus è stato accertato nella casa di riposo «Vivere Insieme» di Conversano (Bari).

Tutti gli anziani ospiti e gli operatori sono stati sottoposti a tamponi rapidi e nella serata di ieri 47 sono risultati positivi. Si tratta, in particolare, di 40 dei 60 ospiti e di 7 dei 15 operatori. La Asl ha quindi predisposto tamponi molecolari a tappeto, già somministrati oggi, e domani si conoscerà l’esito dello screening. A quanto si apprende gli anziani ospiti che sarebbero stati contagiati dal Covid presentano lievi sintomi ma nessuno, al momento, sarebbe in condizioni preoccupanti.

«Da ieri – dice il sindaco Giuseppe Lovascio – stiamo lavorando di concerto con la Asl e con tutte le autorità preposte e competenti, per monitorare la situazione di contagio all’interno della struttura privata ‘Vivere Insiemè. Al momento non vi sono dati ufficiali che conosceremo soltanto nella giornata di domani, ma l’unica cosa certa è che, da parte di tutti, sono state poste in campo tutte le forze necessarie per far fronte all’emergenza».

