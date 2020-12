Dopo l’allerta meteo gialla è arrivata la pioggia abbondante su Bari. I residenti segnalano allagamenti nelle zone a rischio della città, come San Girolamo (foto anteprima) e Fesca, a cui si aggiungono la zona industriale e corso Vittorio Veneto. Molti i disagi anche a Madonnella e Japigia, soprattutto per gli automobilisti, e in alcune strade traffico in tilt. Sono stati chiusi tre sottopassi, quello della zona industriale in via La Rotella, di via Buozzi e quello in zona stadio San Nicola sulla Modugno Carbonara.

La Protezione civile nazionale aveva fatto scattare l’allerta “gialla” sulla Puglia tra forti temporali e un elevato rischio idrogeologico. Dopo circa 90 minuti di maltempo le precipitazioni si sono attenuate.

