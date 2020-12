“Con i nuovi lavori – ha detto il sindaco – è stata aggiunta una recinzione in legno, installate delle porte con rete in nylon e segnato il campo da gioco. Sono stati messi in sicurezza gli spalti, montate due nuove telecamere e una struttura per il deposito delle attrezzature da gioco. In più qualche mese fa abbiamo rifatto tutto l’impianto di illuminazione della Pineta in modo da poterla vivere di giorno e di sera. Questo è uno dei numerosi interventi che stanno attraversando la città per la creazione di nuovi spazi dedicati allo sport all’aperto che presto potremo tornare a goderci”.

I cittadini chiedono però una maggiore manutenzione della restante parte della pineta dove da mesi ci sono buche e paletti pericolosissimi per i più piccoli, soprattutto in prossimità delle giostrine.