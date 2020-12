“Stiamo aspettando la decisione del ministero, siamo in una situazione intermedia con molti indicatori che migliorano, primo fra tutti l’Rt che è sotto l’1. Siamo in situazione di compressione della curva dei contagi” e “i numeri potrebbero far diventare” la Puglia “gialla”.

Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, intervenendo a “Un giorno da pecora” su RadioUno. “Da assessore alla Salute – ha però aggiunto – preferirei restare in zona arancione perché ho il terrore del “libera tutti”. Il problema è il messaggio comunicativo, bisogna fare attenzione a non far passare il messaggio che essere in zona gialla significa che non c’è più pericolo”.

