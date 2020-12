Il maltempo non abbandona la Puglia neanche nel weekend. A partire dalle ore 21 di oggi e per le successive 36 ore sono previsti infatti venti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffica di burrasca forte. L’allerta, emanata dalla protezione civile, riguarda tutta la regione. Ed arriva a pochi giorni dalla precedente allerta per forti piogge che ha causato danni in tutta la Puglia. Dagli allagamenti nella città di Bari fino alla morte di dieci mucche a Noci a causa di un fulmine, con danni all’agricoltura.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.