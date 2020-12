Non restano che le luminarie per festeggiare il Natale fortemente limitato dalla pandemia Covid. A Bari, una delle principali novità riguarda il maxi albero a tema donato per colorare piazza Diaz e il lungomare: alto 28 metri, ripropone lo stile delle luminarie tipiche delle feste patronali. “Grazie alla Fondazione Megamark, per tutti noi è un segnale di speranza e coesione per la nostra città e per i suoi cittadini”, aveva scritto ieri il sindaco Antonio Decaro.

L’accensione dell’albero, in allestimento in largo Luigi Giannella, per celebrare i 20 anni di vita della Fondazione Megamark, avverrà l’8 dicembre, dopo le 22 per evitare assembramenti. Inoltre, a partire da quel giorno, il Gruppo Megamark e i suoi supermercati doneranno al Comune di Bari cento spese al giorno per i trenta giorni in cui l’albero resterà acceso, destinate alla ‘Casa delle bambine e dei bambini’ e distribuite dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari alle famiglie più fragili della città.

Foto Dario Lucky

