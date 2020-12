Nei laboratori privati di Bari cresce la richiesta del tampone antigenico rapido o test molecolare da parte di chi vuole proteggere i parenti più a rischio in vista dei cenoni a numero “limitato”. Infatti per molte famiglie il regalo sotto l’albero di Natale sarà proprio il test Covid tra posti a tavola limitati, mascherina e gel disinfettante a portata di mano. Per la prima volta auguri e brindisi a un metro di distanza.

Si registra già il sold out per le giornate del 22 e 23 dicembre, complice l’orario di lavoro ridotto del laboratorio Cusmai. Il prezzo del tampone molecolare è di 62 euro, comprensivi del prelievo microbiologico con tampone nasofaringeo. Nel caso del laboratorio Di Tonno sarà possibile sottoporsi al test solo al drive in allestito allo stadio della Vittoria, in ordine di arrivo. Anche il laboratorio analisi del quartiere San Paolo è possibile prenotare ma chiamando cinque giorni prima della data indicata.

Il governo per frenare la curva dei contagi ha stabilito una stretta ancora più incisiva e permane il divieto di uscire dal Comune di residenza a Natale, a Santo Stefano e a Capodanno. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Coprifuoco alle 22, anche nei giorni di festa. Chiusura di bar e ristoranti alle 18 anche nelle regioni gialle.

