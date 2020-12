Oggi venerdì 4 dicembre 2020 in Puglia, su 9.480 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1.419 casi positivi: 741 in provincia di Bari, 161 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia BAT, 106 in provincia di Foggia, 97 in provincia di Lecce, 135 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 72 decessi: 21 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 822.261 test. Sono 16.464 i pazienti guariti e 42.544 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 60.668, così suddivisi: 23.756 nella Provincia di Bari; 6.910 nella Provincia di Bat; 4.310 nella Provincia di Brindisi; 13.720 nella Provincia di Foggia; 4.527 nella Provincia di Lecce; 7.039 nella Provincia di Taranto; 400 attribuiti a residenti fuori regione; 6 provincia di residenza non nota.

