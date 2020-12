Oltre all’orario di chiusura dei negozi, posticipato dalle 19 alle 21 come previsto dal dpcm approvato ieri, il Comune ha deciso di prorogare ulteriormente (fino al 15 gennaio 2021) la sospensione dello svolgimento dell’attività di vendita mediante apparecchi automatici (cd. h24), effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del mattino seguente. Sempre nell’ambito del Comitato riunitosi questa mattina, è stato autorizzato lo svolgimento dei mercati settimanali del martedì, quello in via Vaccarella a Carbonara e quello a Palese, anche nella giornata festiva di martedì 8 dicembre, secondo l’ordinario orario.

