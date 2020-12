Da oggi tutte le attività commerciali potranno restare aperte fino alle 21. E’ quanto dichiara Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico di Bari, in un video pubblicato su Facebook.

Una dichiarazione che arriva in seguito ai moltissimi dubbi sollevati proprio dai commercianti in merito all’orario di chiusura delle attività. Quelle illustrate da Palone, sarebbero, di fatto, le nuove norme inserite all’interno del Dpcm presentato ieri dal governatore Giuseppe Conte mirate nello specifico a “spalmare” gli orari degli acquisti per evitare assembramenti.

“Un allungamento dell’orario che permette ai consumatori di fare i propri acquisti in fasce orarie più ampie, evitando gli assembramenti – ha scritto l’assessore a monte del post – Sosteniamo le attività commerciali nel centro cittadino, ma anche nelle periferie, senza abbassare la guardia e nel rispetto delle regole per il contenimento della pandemia, andiamo a fare shopping natalizio nei nostri negozi preferiti e magari, tornando a casa per mettere i regali sotto l’albero, passiamo anche a prendere qualcosa di buono da mettere a tavola, in uno dei tanti ristoranti della città”.

