Un’auto ha parcheggiato per pochi minuti su un marciapiede di via Luigi Pinto nel rione Carrassi per permettere ad altre auto di passare e il marciapiede è crollato. Sì è aperta una voragine. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L’intervento di messa in sicurezza è in corso.

