A poche ore dall’istituzione della zona gialla anche in Puglia, nel centro di Bari si registra un boom di presenze tra le strade dello shopping. In particolare su via Sparano con il picco intorno alle 19 si è assistito ad un sabato pomeriggio ordinario, lontano dalla stretta attualità della seconda ondata Covid. Mentre nei centri commerciali le attività restano con le saracinesche abbassate, in centro c’è folla con le forze dell’ordine che monitorano il distanziamento e l’uso corretto delle mascherine.

Inevitabile la reazione sui social network di chi preferirebbe il proseguimento delle restrizioni per evitare contagi. Dal 6 dicembre scatta la zona gialla, ecco cosa prevede: riapriranno bar e ristoranti fino alle 18. Potranno effettuare asporto fino alle 22 e domicilio senza limitazioni. Ci si potrà spostare tra comuni e verso altre regioni sempre gialle. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. I negozi restano aperti (fino alle 21).

