Stop ad eventi, concerti e bandi di Natale. Così il Comune di Bari ha deciso di sostenere lo shopping per i regali natalizi allestendo delle luminarie in tre strade simbolo: via Sparano e via Argiro al murattiano, via Manzoni al quartiere Libertà. Si tratta di fondi comunali, anziché privati come accaduto in passato.

Una scelta di vicinanza ai commercianti, anche in risposta diretta ad alcune polemiche diffuse sui social network. Da via Manzoni, il consigliere Fabio Romito aveva segnalato il rischio multe per le luci di Natale installate dagli stessi titolari delle attività, attraverso una colletta. “Non sarebbero state chieste autorizzazioni ma qui si rischiano multe fino a 500 euro, questo non può succedere”, ha tuonato Romito.

Così nel giro di poche ore il sindaco Antonio Decaro ha assicurato che non ci sarà nessuna contravvenzione e che nei prossimi giorni la strada sarà agghindata con lo stesso modello di luci in modo da integrare quanto già fatto. Nel frattempo in piazza del Ferrarese sono quasi ultimate le operazioni per montare il grande albero.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.