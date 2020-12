Tre attività commerciali a Santa Caterina (Mediaworld, Azzaro e Leroy Merlin) sono state multate dalla polizia locale per aver violato il decreto che impone la chiusura di medie e grandi attività commerciali nei prefestivi e festivi. Riapriranno – come previsto dal decreto – mercoledì, considerando che anche lunedì 7 dicembre è un prefestivo e l’8 una giornata festiva.

Inoltre sono stati sanzionati 9 minori in via De Romita per sosta senza mascherina e senza mantenimento della distanza. La sanzione sarà a carico dei genitori.

Infine sono stati ispezionati circoli privati, dove non veniva rispettato il divieto di assembramenti: altre 15 multe. Due multe invece nel mercato di Santa Scolastica.

