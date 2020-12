Panchine in legno ormai fuori uso, assenza di manutenzione ordinaria e dilagante stato di abbandono. Dopo le denunce al quartiere San Paolo di Bari sono intervenuti gli operai comunali per ripristinare le sedute che da mesi apparivano in pessime condizioni.

“Mettersi comodi non è per tutti, oltre al consolidato vandalismo si aggiunge la mancata manutenzione su tante altre panchine scrostate dall’usura e dal tempo”, aveva denunciato il consigliere di Municipio, Umberto Carli. In pochi giorni l’intervento di “bonifica”: “A guardar bene appariva evidente che non erano state oggetto di manutenzione pertanto era necessario provvedere alla loro sistemazione mediante sostituzione di doghe o parti deteriorate e successivo trattamento con mordenti appositi”.

