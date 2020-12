Un bar del centro di Bari, con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, è stato sottoposto a chiusura di tre giorni secondo l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il locale è stato, infatti, oggetto, a controlli da parte del personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Bari, a seguito della segnalazione della presenza di persone gravate da numerosi precedenti penali.

In particola modo, le persone identificate all’interno dell’esercizio commerciale, sono note alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La misura è stata, dunque, adottata, da parte della Questura di Bari, in considerazione del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica pregiudicate dall’abituale presenza e ritrovo di tali soggetti nei pressi del locale.

