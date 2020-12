Via le recinzioni dal mercato del Pesce di piazza del Ferrarese. Dopo oltre tre anni di lavori lo storico edificio è stato “liberato”. Si sono infatti conclusi gli interventi di restyling del primo lotto che riguardavano il piano terra che è stato diviso in due zone, una dedicata al mercato ed una alle mostre. Ultimati gli interventi anche sul terrazzo dove verrà aperta un’area bar – ristoro con roof – garden. Il resto dei lavori (piano esposizioni e residenze artisti) ricomincerà con il nuovo anno e si concluderà presumibilmente per il 2021.

Per il momento però le porte del nuovo mercato del pesce resteranno chiuse. Il Comune sta predisponendo il bando per assegnare i posti del mercato, un mercato che non sarà di quelli tradizionali, ma sul modello della boqueria di Barcellona dove si potranno vendere e acquistare i prodotti tipici baresi e pugliesi. Appena ricominceranno le attività dei musei, sospese a causa dell’emergenza covid, il mercato del Pesce potrà essere aperto al pubblico con l’allestimento delle prime mostre. Il Comune aveva già organizzato una mostra di Bansky.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.