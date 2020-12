“La battaglia è dura” e “per sopravvivere in questo momento dobbiamo far lavorare la gente senza farla morire di fame”; “dobbiamo curarla senza farla morire”; “dobbiamo fare in modo che la cassa comune che serve a finanziare la ripresa economica e la tenuta del sistema sanitario sia alimentata da chi lavorando il più possibile guadagna un reddito e paga le tasse anche per quelli che sono alla fame”: lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su facebook.

“Vi sento tutti in difficoltà – prosegue – a comprendere che queste tre azioni vanno insieme, a stop and go, e che se molli anche solo un minuto è finita. Questo fa il Governo, questo fanno le Regioni e i Comuni e tutta la nostra comunità nazionale” “Dobbiamo combattere la pandemia non con un modello dittatoriale, ma in democrazia. E come vedete l’Italia ce la fa anche così”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.