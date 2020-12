È stata prorogata al prossimo 18 dicembre, senza aggravio di penale, la scadenza per il pagamento della prima rata di contribuzione per l’anno accademico 2020/2021 dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Ad annunciarlo, tramite una nota ufficiale, lo stesso Ateneo barese, che ha sottolineato come la decisione sia scaturita dalla condivisione dell’esigenza rappresentata dagli stessi studenti.

La proroga riguarda le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi al primo per i corsi di Laurea ad accesso libero, le iscrizioni ai corsi singoli e le iscrizioni agli anni successivi delle scuole di specializzazione, nonché alle scuole di specializzazione di area medica per l’A.A. 2019/2020. Per le immatricolazioni relative ai corsi di Laurea a numero programmato e alle scuole di specializzazione, restano in vigore le scadenze indicate nei relativi bandi di concorso.

Restano confermate, infine, le scadenze e penali previste per la sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e per l’autorizzazione all’acquisizione telematica dell’ISEE previste dall’art. 5.3 dell’apposito Regolamento.

