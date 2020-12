La fede oltre le limitazioni del Covid. Il Circolo Acli Dalfino in assenza delle celebrazioni a parte a perte per il patrono San Nicola ha pensato di inaugurare un’edicola votiva. Si tratta di una piccola piastrella carica di significato in piazza Odegitria, sede del circolo Acli a Bari vecchia. “Abbiamo voluto onorare e manifestare la nostra devozione e la gratitudine al Santo”, racconta Michele Fanelli.

“Ogni anno – aggiunge il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti – in occasione di San Nicola, viene consegnato il Nicolino D’oro, premio molto celebre, attribuito a cittadini ,che con la forza delle loro idee e del loro operato hanno dato lustro alla città di Bari. Le ragioni per cui quest’anno la manifestazione non si terrà sono ahimè note a tutti.

I fedeli del capoluogo pugliese non potranno riporre il folklore e le tradizioni. Con le messe a porte chiuse, senza il “rito” della cioccolata calda. Il sindaco Antonio Decaro ha emanato apposita ordinanza con la quale impone dalle ore 4.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, divieto di transito veicolare e pedonale sulle seguenti piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II e corte del Catapano.

