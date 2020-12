Un ordine simbolico di 30 euro arrivato ieri ad un ristorante di Bari. “Un pensiero di vicinanza per la vostra attività e per la categoria della ristorazione che in questo momento sta attraversando difficoltà. È Natale anche per voi. Forza e coraggio”, si legge sullo scontrino dell’ordine effettuato su Just Eat e firmato da Pietro che vive in via della Solidarietà a Bari (via immaginaria).

“Volevo ringraziare a nome di tutti i ristoratori questo benefattore per il pensiero che ha avuto per noi”, commenta il proprietario del locale che ha ricevuto l’ordine nella giornata di ieri. “Grazie a questo anonimo benefattore – dichiara l’assessore Carla Palone – che sta dando una mano ai ristoratori e alle persone in difficoltà della città in questo momento difficilissimo. È un messaggio di solidarietà e di speranza per tutti gli operatori commerciali baresi. Un gesto meraviglioso. Questa è Bari, questi sono i Baresi”.

