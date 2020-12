È stato acceso questa sera, alle 22.20, con l’inizio del coprifuoco per evitare assembramenti, l’albero di Natale di piazza del Ferrarese. “Accendiamolo insieme questo albero – ha detto il sindaco Antonio Decaro – facciamolo per le persone che sono in ospedale o che non ci sono più. Per chi ha perso il lavoro, per chi ha paura di chiudere la propria attività. L’anno prossimo festeggeremo il Natale come abbiamo sempre fatto. Auguri Bari e buon Natale a tutti noi”. L’albero è alto 15 metri. È stato circondato di luci e proiezioni sui palazzo vicini. Uno spettacolo unico in una piazza deserta a causa dell’emergenza Covid.

“Quest’anno – ha aggiunto il sindaco – facciamo comunità restando lontani.Queste luci sono una speranza per il futuro. I baresi si stanno comportando bene e l’indice RT si sta abbassando. Guardiamo al futuro tutti insieme”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.