Il panorama nuovo lungomare, tra piste ciclabili e aree verdi. Ma nelle zone “buie” del quartiere San Girolamo di Bari anno dopo anno sono comparse decine di scritte poco artistiche, quasi sempre scarabocchi o tag. Per questo un gruppo residenti ha deciso di dedicare qualche ora del proprio tempo libero per ripulire gli arredi urbani colpiti dai vandali:

“Eravamo indignati per le scritte che imbrattano il quartiere, le vedevamo ogni mattina e non era più accettabile. Così siamo entrati in azione”, ci racconta Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio che è intervenuto al fianco dei cittadini attivi Francesco Rossini e Angelo Porta, con il sostegno di Leonardo Rizzi. L’associazione IX maggio, inoltre, invita i writer a fare proposte su piccole opere in modo da non lasciare spazi bianchi o soggetti al degrado.

