Nessun festeggiamento per San Nicola a Bari a causa dell’emergenza Covid. Procedono i lavori per il nuovo ospedale da campo in Fiera. Ed ancora la Puglia passa da arancione a gialla: riaprono bar e ristoranti fino alle 18. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 29 novembre. Sopralluogo di Emiliano nell’ospedale da campo in Fiera

Lunedì 30 novembre. Niente festeggiamenti a Bari per San Nicola a causa dell’emergenza covid

Martedì 1 dicembre. Classifica delle province italiane sulla qualità della vita. Male la Puglia

Mercoledì 2 dicembre. Rapporto di Libera, aumentato il riciclaggio durante il lockdown

Giovedì 3 dicembre. Il maltempo colpisce la Puglia. Allagamenti e sottopassi chiusi a Bari

Venerdì 4 dicembre. La Puglia passa da arancione a gialla

Sabato 5 dicembre. Emiliano vuole la zona arancione per le province di Foggia, parte di Bari e Bat

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.