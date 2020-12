Ancora disagi per il maltempo in città. A causa della forte pioggia e dei temporali diverse strade dal San Paolo a San Girolamo, da corso Vittorio Veneto a Carbonara si sono trasformate in fiumi. Disagi anche nella zona industriale dove è stato chiuso il sottovia La Rotella vicino la Metro. La polizia locale che sta controllando la zona consiglia un percorso alternativo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.