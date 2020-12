Sarà un San Nicola diverso quello che oggi la città di Bari si appresta a festeggiare. Con le messe a porte chiuse, senza la tradizione della cioccolata calda. Il sindaco ha emanato apposita ordinanza con la quale impone dalle ore 4.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, divieto di transito veicolare e pedonale sulle seguenti piazze: piazza San Nicola, largo Urbano II e corte del Catapano.

Imposto il divieto di stazionamento, oggi e martedì 8 dicembre, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in piazza San Nicola, largo Papa Urbano II, strada Delle Crociate, strada del Carmine, piazza dell’Odegitria, piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Venezia, strada Palazzo di Città, strada Vanese. Divieto che varrà anche per la giornata di domani, 7 dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 in piazza San Nicola, largo Papa Urbano II, strada Delle Crociate, strada del Carmine, piazza dell’Odegitria, piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Venezia, strada Palazzo di Città, strada Vanese.

Alla celebrazione delle 5 del mattino ha partecipato, in una Basilica deserta, il sindaco Decaro.

“È una ferita profonda per la nostra comunità – ha detto il sindaco Antonio Decaro – l’ennesima di quest’anno difficile, ma sono fiducioso che i baresi sapranno rispettare le restrizioni e trascorrere queste prime giornate di festa con senso di responsabilità e sobrietà. I controlli lungo le strade e le piazze intorno alla Basilica saranno serrati affinché nessuno si senta esonerato dal rispetto dei divieti”.

Sospesi tutti gli eventi previsti. Purtroppo non ci saranno riti né festeggiamenti da vivere insieme ma i cittadini potranno parteciparvi restando a casa e collegandosi ai vari canali social o guardando la tv. Così nasce l’idea della “Cioccolata del sindaco”, un appuntamento virtuale trasmesso in diretta dalla pagina facebook del sindaco Antonio Decaro per non rinunciare alla tradizionale cioccolata calda che si gusta per le strade della città vecchia la mattina del 6 dicembre, al termine delle celebrazioni religiose.

Allo stesso modo, l’amministrazione comunale intende regalare a tutti i baresi la magia dell’evento che da qualche anno è diventato uno degli appuntamenti più importanti della stagione invernale barese: l’illuminazione del grande albero di Natale in fase di allestimento in piazza del Ferrarese. Purtroppo per evitare assembramenti, che rischierebbero di mettere in pericolo la salute dei cittadini, l’amministrazione ha scelto di organizzare un evento a sorpresa per questa sera che sarà trasmesso sui canali social del sindaco e del Comune di Bari.

