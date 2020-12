Lunghe code per entrare in alcuni negozi del centro. Si presenta così via Sparano questa mattina in un giorno prefestivo. Con la chiusura dei negozi nei centri commerciali e delle medie e grandi strutture di vendita, molti si sono riversati in centro per il tradizionale shopping natalizio. Molto alta l’affluenza, con ripercussioni anche sul traffico. Non sono neanche mancate le code davanti ad alcune attività commerciali, code necessarie dettate dalle regole imposte per l’accesso durante l’emergenza covid: solo pochi clienti alla volta per evitare assembramenti.

Via Sparano è stata addobbata proprio in occasione di queste festività con luminarie e alberelli sparsi lungo la via. Il Comune vuole incentivare lo shopping in sicurezza, considerando il periodo di crisi che stanno vivendo anche i commercianti della città.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.