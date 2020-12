Su appena 3.821 test per l’infezione da Covid-19 oggi sono stati registrati 1.001 casi positivi: praticamente oltre un tampone su quattro è positivo e mancano i dati della provincia Bat che non li ha comunicati “per problemi tecnici”, spiegano dalla Regione Puglia.

I nuovi contagi sono così suddivisi: 278 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 462 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 3 casi di residenza non nota o attribuita sono stati riclassificati ed riattribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 843.494 test; 17.028 sono i pazienti guariti; 46.578 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 65.342

