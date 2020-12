«Abbiamo raccolto le istanze dei sindaci del Foggiano, della BAT e della Murgia, le abbiamo confrontate con i dati oggettivi e si è trovato un accordo su quali debbano essere le aree per le quali abbiamo chiesto al Ministero di ripristinare restrizioni stile zona arancione. Aspettiamo solo l’ok del ministro e in giornata avremo la risposta». Lo afferma Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia, in una intervista a Radionorba. L’assessore ribadisce la volontà già espressa dal governatore Michele Emiliano di riportare in zona arancione le province in cui la pandemia continua a creare più problemi in Puglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.