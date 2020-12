Il contagio a scuola alla fine di ottobre. Poi le condizioni di salute sono peggiorate rapidamente fino alla morte del 7 novembre. E’ la tragica storia Covid di Giustina Brigido, 39 anni, collaboratrice scolastica all’istituto San Francesco d’Assisi e residente a Polignano a Mare (Bari). Risulta fra le vittime più giovani del Covid-19 in Puglia.

“La morte è un evento difficile da pensare e quando a morire è un fiore, una ragazza vitale e dolce, la mente si offusca e il dolore prende il sopravvento”. A scrivere l’addio ad una ragazza, morta per Covid, il sindaco di Polignano, Domenico Vitto. “Polignano oggi ha perso un fiore – continua Vitto – una donna che aveva contratto il Covid-19 sul lavoro e che ha lottato per settimane. Questo virus è una forbice subdola che recide senza guardare la carta d’identità. A Giustina, ovunque sia, va il pensiero più dolce che si possa fare. Ai suoi cari l’abbraccio dell’intera comunità. La zona gialla è forse troppo ottimistica, agiamo come se fossimo in zona rossa e non lasciamo nulla al caso”.