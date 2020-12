“Quello che mi manca, tantissimo, è il pubblico; se dovessi chiedere qualcosa per il Natale sarebbe di riavere presto il calore umano e il tifo dei nostri; vedere le partite così è davvero difficile. Ricevere oltre 4200 rinunce di rimborso è un segnale d’amore fortissimo. Sono gesti fantastici, un qualcosa che ci da ancora più energia. Non sono momenti facili per nessuno, grande rispetto per questo; segnale stupendo, importante per la squadra, lo staff, un qualcosa che ci spinge a far sempre meglio”. Lo ha detto il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis analizzando il momento del suo Bari, reduce dalla terza vittoria consecutiva, e pronto per la volata pre sosta natalizia.

“Perdite? Solo di pubblico siamo sopra ai 2 milioni di euro – ha continuato – un dato davvero importante. Questo è un campionato che non permette di rientrare negli investimenti anche in una piazza importante come quella di Bari. E’ un momento assai complicato. Detto questo il mondo dell’imprenditoria locale sta rispondendo in maniera maiuscola; ho avuto la fortuna di incontrare imprenditori per bene e aziende sane, anche nella vicinanza dimostrata. Non posso che ringraziarli tutti in maniera molto sentita, anche chi è arrivato in corso, segnali importanti”.

