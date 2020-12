La zona più colpita è l’Umbertino. Ci sono questa sera, in occasione della giornata festiva, assembramenti ovunque: gruppi di ragazzi senza alcun rispetto della distanza, alcuni anche con mascherine abbassate. Le regole anti Covid sembra non esistano. La foto è stata scattata poco fa nella zona del Petruzzelli con decine di ragazzi assembrati. Scene che abbiamo già visto in piena estate e che sicuramente non ci si aspettava di vedere in piena seconda ondata. Preoccupati i residenti e anche gli stessi ristoratori che temono ulteriori restrizioni in caso di aumento dei contagi.

