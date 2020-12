I lavoratori dei servizi pubblici mercoledì 9 dicembre scioperano a Bari, in piazza Prefettura, per chiedere condizioni di lavoro migliori, maggiori risorse per gli enti pubblici, lotta al precariato e rinnovi contrattuali, reinternalizzazione di compiti e funzioni istituzionali.

“Sono stati in prima linea nel combattere ogni giorno per 24 ore al giorno la pandemia – del Segretario Generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo – in un contesto sanitario senza precedenti. Hanno garantito servizi essenziali nell’ambito dell’assistenza sociale, dei servizi educativi, nella sicurezza dei cittadini, nei servizi agli utenti fossero privati o imprese. Sono medici, operatori socio sanitari, vigili del fuoco e dipendenti dei ministeri, operatori ecologici o del terzo settore”.

