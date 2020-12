Un’intera zona del quartiere Poggiofranco di Bari è al buio già da alcuni giorni. La segnalazione giunge da alcuni cittadini del rione che, sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro, hanno condiviso la propria richiesta di intervento. “Sono tre giorni che siamo al buio qui”, scrive uno dei residenti al primo cittadino, precisando che la zona interessata dal malfunzionamento del sistema di illuminazione è quella che comprende via Stradella del Caffè e, soprattutto, l’intero isolato di Via Carrante, a partire dal mercato coperto e fino all’area residenziale che si trova all’estremo opposto. Al buio anche la rotonda e l’angolo con il più grande viale De Laurentis.

Una situazione che preoccupa non poco i residenti in quanto, in quella zona periferica del quartiere, a partire dalle 18, iniziano a spegnersi anche le luci degli uffici rimasti aperti e le strade restano avvolte nelle tenebre. Un timore per chi passeggia e un vero e proprio rischio per automobilisti e motociclisti: è noto, infatti, che soprattutto via Carrante sia soggetta all’annoso problema delle radici degli alberi che sollevano il mando stradale, provocando pericolosi dislivelli che, in una condizione di mancata illuminazione, possono trasformarsi in vere e proprie trappole.

