Controlli della polizia locale. Sono state multate 21 persone perché non indossavano correttamente la mascherina DPI protettiva e 5 gestori di pubblici esercizi sono stati sanzionati in zona Carrassi, Murat e Umbertino per somministrazione e consumazione di alimenti e bevande a tavoli ove sedevano piu di 4 persone non conviventi. Ieri sera elevate 4 sanzioni ad altrettanti pubblici esercizi, anche per vendita per asporto di alimenti e bevande oltre le ore 22,00.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni di concerto con le altre Forze di Polizia con particolare attenzione ai fine settimana.

