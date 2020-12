Un isolato di via Cairoli è chiuso al traffico, tra via Calefati e via Abate Gimma. i vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza un cornicione di un edificio. La strada è stata chiusa dalla polizia locale che consiglia un percorso alternativo.

