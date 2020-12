Così come per San Nicola, anche per l’Immacolata il sindaco Antonio Decaro ha confermato i divieti di transito veicolare e pedonale in piazza San Nicola, largo Urbano II e corte del Catapano. Le messe della Basilica si terranno a porte chiuse e quindi è stato disposto il divieto di stazionamento fino alle 24 in piazza San Nicola, largo Papa Urbano II, strada Delle Crociate, strada del Carmine, piazza dell’Odegitria, piazza del Ferrarese, piazza Mercantile, via Venezia, strada Palazzo di Città, strada Vanese.

Oggi i negozi potranno restare aperti, ad eccezione di quelli all’interno dei centri commerciali o delle medie e grandi strutture di vendita. Sono esentate le attività commerciali come i supermercati, le edicole, i tabaccai, farmacie e parafarmacie. Il Comune ha infine dato l’ok allo svolgimento dei mercati settimanali di Carbonara e Palese.

Questa sera, con il coprifuoco, così come è avvenuto per l’albero di piazza del Ferrarese, sarà acceso l’albero di 28 metri allestito in largo Giannella e donato dalla Fondazione Megamark di Trani, onlus dell’omonimo Gruppo, insieme ai supermercati A&O, dok, famila, Numeri primi e ai pet store Joe Zampetti. L’albero è stato realizzato dalla MarianoLight, l’azienda salentina famosa in tutto il mondo per le sue sculture di luci.

