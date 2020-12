Nella tarda serata di ieri, a Bari è stato ritrovato un cagnolino stremato all’interno di un autobus Amtab giunto a fine servizio. A raccontare la storia sui social è il canile sanitario comunale: “Accalappiata stanotte, è stata rinvenuta da un conducente dietro il sedile posteriore di un autobus Amtab a fine corsa all’interno del deposito mezzi sito al lungomare Vittorio Veneto angolo Via Brigata Regina”, raccontano.

La cagnolina è anziana e priva di microchip. Potrebbe essere un abbandono, così come uno smarrimento. “Gli organi competenti visioneranno le immagini della telecamera di bordo, noi nel frattempo chiediamo se qualcuno l’abbia persa. Per favore, non possiamo seguire tutte le notifiche”, conclude il canile sanitario.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.