Fantascienza o novità concreta? Dopo le polemiche e il messaggio social del sindaco Antonio Decaro, che ha di fatto messo un freno al progetto della statua del patrono di Bari alta 70 metri al porto, l’associazione privata culturale “Una Statua per San Nicola” va avanti.

Questa mattina è stato presentato anche il redering per la realizzazione di una statua colossale, sul prototipo del Cristo di Rio de Janeiro o della Statua della libertà di New York, “quale simbolo identitario e culturale della nostra Città e della nostra Regione; Il progetto mira a coadiuvare la procedura per il riconoscimento UNESCO della basilica di San Nicola di Bari e del Corteo Storico quale autonoma e distinta testimonianza immateriale di civiltà; Con l’obiettivo di creare un parco tematico di Santa Claus/Father Christmas come attrattore turistico e volano economico per l’intera Regione Puglia”.

La lettera al sindaco Decaro prosegue: ” Il comitato, sul piano operativo, lavora in commissioni tematiche che stanno vagliando i diversi aspetti del progetto di realizzazione della Statua monumentale in onore di San Nicola di Myra e di Bari”.

Gli scopi dell’iniziativa sono la valorizzazione di Bari come centro ecumenico e di pacificazione dei popoli nel nome di San Nicola; dotare la città di un attrattore turistico economico di rilevanza planetaria, come motore di sviluppo autogeno; riqualificare l’intera zona circostante l’area individuata dal Demanio.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha individuato il sito del Varco delle Vittorie situato all’ingresso dell’area portuale, individuata tra quelle segnalate dal Demanio di Puglia e Basilicata, nonché le caratteristiche architettoniche e artistiche indispensabili, che sono rappresentate nei disegni e planimetria allegati. L’idea progettuale sottesa è quella di privilegiare nella realizzazione i materiali e le imprese del territorio. Il Comitato sta redigendo, altresì, il testo del bando internazionale rivolto agli artisti per la realizzazione del bozzetto dell’opera.

