A partire da venerdì 11 dicembre, riapre lo storico panificio El Focacciaro della centralissima via Cognetti, a Bari. Ad annunciarlo gli stessi proprietari Katia e Pino, tramite un post fotografico condiviso su Instagram, che li ritrae proprio in compagnia della loro famosissima focaccia tipica del capoluogo pugliese.

“Cari amici, questa volta con il cuore pieno di gioia e felicità vogliamo annunciarvi che venerdì 11 dicembre la nostra azienda finalmente riaprirà”, si legge nel post condiviso nella mattinata di oggi, che giunge a seguito della comunicazione dello scorso 14 novembre circa la chiusura dell’attività per un periodo di quarantena, a causa della positività al Coronavirus di un membro dello staff. In quella giornata, la comunicazione era stata data “con il cuore che si stringe” ed era stata accompagnata dalla rassicurazione della messa in atto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio all’interno dell’esercizio commerciale.

Dopo il necessario stop all’attività, quest’oggi la proprietà ha voluto anche postare su Instagram il certificato di avvenuta sanificazione di tutti gli ambienti del panificio, accompagnandola da alcuni video che ritraggono gli addetti impegnati nelle attività di sanificazione del locale e del laboratorio annesso. “Abbiamo deciso di condividere questo video con voi, nostri amici e clienti, per la vostra sicurezza e tranquillità”, scrivono Katia e Pino, per poi postare la foto che li ritrae, sorridenti, con il loro prodotto più famoso e un messaggio di grande ospitalità per la prossima riapertura.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.