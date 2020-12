“Non credo più ai dati, secondo me sono sottostimati, perché quando si ha un caso positivo in una famiglia e si decide di non fare i tamponi a tutti gli altri componenti, allora significa che ci prendiamo in giro perché non tutti rispettano la quarantena. Troppi morti, noi medici cominciamo a perdere la pazienza, do chiediamo da due mesi, per favore facciamo i tamponi in tempi veloci ma sembra di parlare ad un muro”: lo ha dichiarato a Radionorba News Luigi Nigri, referente pugliese e vicepresidente nazionale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.