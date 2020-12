Provvedimenti restrittivi per le vigilie di Natale e Capodanno (24 e 31 dicembre), mirati soprattutto ad evitare il fenomeno dell’aperitivo e l’assembramento di massa concentrato nelle aree dello shopping, come è già accaduto nei giorni scorsi nel centro di Bari, sono in corso di elaborazione da parte del Comune di Bari.

L’ordinanza del sindaco Antonio Decaro, che dovrebbe essere emessa entro domani, potrebbe contenere anche ulteriori limitazioni per i fine settimana, a partire dal prossimo 12 e 13 dicembre, che limitino lo stazionamento e gli assembramenti in alcune aree della città. È quanto stabilito nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è riunito oggi in Prefettura a Bari, dedicato proprio ai provvedimenti restrittivi da adottare per il periodo natalizio. L’amministrazione ha preventivamente consultato anche il Dipartimento di prevenzione della Asl per condividere i provvedimenti sulla base dei dati epidemiologici aggiornati. «Il clima in cui si sta operando – fanno sapere da palazzo di città – è di grande preoccupazione, soprattutto alla luce dei comportamenti riscontrati nelle prime giornate di festa appena trascorse. Purtroppo l’apertura di tutti gli esercizi commerciali, la possibilità di spostamento tra comuni e la contestuale chiusura nei giorni festivi dei centri commerciali, hanno fatto sì che nella città di Bari si riversassero una grande quantità di persone, in molti casi non per fare acquisti ma solo per trascorrere qualche ora di tempo libero in compagnia. Questa situazione, come spiegato in più di un’occasione dal sindaco, rischia di essere molto pericolosa per la salute dei cittadini».

