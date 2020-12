Quarto decesso tra gli anziani ospiti della Rsa «Domus Sancta Familia» di Locorotondo (Bari). Lo rende noto su Facebook il sindaco Antonio Bufano, che si dice «costernato». Nelle scorse settimane nella struttura sono stati accertati 36 casi positivi, 29 ospiti e 7 operatori.

Attualmente i positivi nella Rsa sono 29 in totale, 5 dei quali risultano ospedalizzati. «E’l’ennesima triste conferma che dinanzi a questa sciagura, non possiamo permetterci nella maniera più assoluta di abbassare la guardia e deporre le armi» dice il sindaco, spiegando che «anche uno dei medici del Dipartimento che prestano servizio a sostegno e monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica all’interno della Rsa, pochi giorni fa è risultato positivo al tampone ed è notizia di oggi che sia stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. A lui ed a tutti coloro ancora positivi, asintomatici e non, auguro una pronta guarigione». «A voi tutti – conclude rivolgendosi ai suoi concittadini – continuo a chiedere collaborazione: nessun tipo di comportamento contrario alle norme sarà tollerato, nella maniera più assoluta, con la convinzione che se serviranno ulteriori misure restrittive le adotteremo, perché è nell’interesse della salute di tutti». ANSA

